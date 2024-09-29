«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 6-го тура АПЛ

Сегодня, 29 сентября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Команды назвали стартовые составы.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Дало, Угарте, Майну, Гарначо, Фернандеш, Рашфорд, Зиркзее.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Бентанкур, Мэддисон, Кулушевски, Джонсон, Соланке, Вернер.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после пяти матчей. «Тоттенхэм» располагается на 10-й строчке, также имея в своём активе семь очков.