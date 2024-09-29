«СКА-Хабаровск» в меньшинстве обыграл «Тюмень» в матче 12-го тура Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Леон Арена» в Раменском. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым (Казань). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Команда из Хабаровска в меньшинстве одержала победу со счётом 2:1.

На 38-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «СКА-Хабаровск» Камран Алиев. На 44-й минуте полузащитник Артём Симонян укрепил преимущество хозяев. На 51-й минуте игрок хабаровской команды Николай Поярков получил красную карточку. На 88-й минуте защитник «Тюмени» Давид Шавлохов сумел отыграть один мяч.

На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 15 очков за 12 матчей. «Тюмень» заработала пять очков и располагается на 18-й строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 23 очка за 11 игр.