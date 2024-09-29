Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«СКА-Хабаровск» в меньшинстве обыграл «Тюмень» в матче 12-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» в меньшинстве обыграл «Тюмень» в матче 12-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Леон Арена» в Раменском. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым (Казань). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Команда из Хабаровска в меньшинстве одержала победу со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 Алиев – 38'     2:0 Симонян – 44'     2:1 Шавлохов – 88'    
Удаления: Поярков – 51' / нет

На 38-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «СКА-Хабаровск» Камран Алиев. На 44-й минуте полузащитник Артём Симонян укрепил преимущество хозяев. На 51-й минуте игрок хабаровской команды Николай Поярков получил красную карточку. На 88-й минуте защитник «Тюмени» Давид Шавлохов сумел отыграть один мяч.

На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 15 очков за 12 матчей. «Тюмень» заработала пять очков и располагается на 18-й строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 23 очка за 11 игр.

Материалы по теме
Официально
«СКА-Хабаровск» объявил о переходе воспитанника «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android