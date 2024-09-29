«Сельта» и «Жирона» сыграли вничью в матче 8-го тура испанской Ла Лиги
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Сегодня, 29 сентября, завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго (Испания). Игра началась в 15:00 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 1:1.
Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
0:1 Эррера – 38' 1:1 Аспас – 81'
На 38-й минуте гости открыли счёт в матче. Этому поспособствовал Янхель Эррера. На 81-й минуте клуб из Виго сумел отыграться. У хозяев забил Яго Аспас.
Таким образом, «Сельта» заработала 10 очков за восемь матчей в чемпионате Испании по футболу. На данный момент она занимает восьмое место в турнирной таблице. «Жирона» с девятью очками пребывает на 12-й строчке.
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