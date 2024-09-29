Эрик тен Хаг пожаловался на финансовые ограничения «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пожаловался на существующие финансовые ограничения у клуба.

«Мы проделали хорошую работу, если говорить о нашем сегодняшнем положении с учётом всех ограничений, которые у нас были. Я понимаю впечатление, которое у многих сложилось о «Манчестер Юнайтед», потому что у клуба такая великая история. Но мы сделали выбор в пользу молодых игроков, и нельзя ожидать, что они будут на уровне.

Выбор, который мы сделали, также связан с финансами и другими ограничениями, с которыми нам приходится иметь дело. У нас высокие цели, и мы хотим достичь их в этом и последующих сезонах. За последние два года наша команда показала, на что она способна, проявляя терпение. С терпением мы сможем выиграть трофеи, а сейчас нам нужно стать более стабильными», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

Напомним, ранее стало известно, что убытки клуба за сезон-2023/2024 составили £ 113,2 млн.