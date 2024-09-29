Президент Медиалиги Осипов прокомментировал поражение «Амкала» от «Алании» в КР

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов прокомментировал вылет «Амкала» из Фонбет Кубка России. В четвёртом раунде Пути регионов «Амкал» проиграл владикавказской «Алании» со счётом 0:1. Встреча прошла в Москве 26 сентября.

— «Амкал» был лучше. Думаю, даже в составе «Алании» никто не будет с этим спорить.

— Некоторые высказывались, что обыграли «Амкал» вполсилы.

— Я бы не сказал, что вратарь «Алании» отражал все многочисленные удары «Амкала» вполсилы. Как бы не на 110%. Я спорить не хочу — все всё видели. Оправдания в пользу бедных, — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.