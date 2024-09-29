«Крылья Советов» — «Химки»: после первого тайма счёт в матче 10-го тура РПЛ не открыт

В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Химки». Игра проводится на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. После первого тайма счёт в игре не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за девять матчей. «Химки» заработали семь очков и располагаются на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.