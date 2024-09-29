Президент Медиалиги сообщил о работе над увеличением числа медиакоманд в Кубке России

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов высказался о перспективах участия большего числа медиакоманд в следующем сезоне Фонбет Кубка России.

«Участие медиакоманд в следующем сезоне Кубка России — решённый вопрос. Единственные неопределённые моменты — количество и состав. Пока не знаем, кто это будет. И хотелось бы, чтобы нам дали ещё одно местечко в Кубке. Мы работаем над этим, стараемся делать продукт лучше. От присутствия наших команд в турнире выигрывают все: и болельщики, и мы, и организаторы», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в Кубке России сезона-2024/2025 приняли участие три медиаклуба — «Амкал», 2DROTS и «БроукБойз».