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Президент Медиалиги Осипов оценил выступление медиакоманд в Кубке России

Президент Медиалиги Осипов оценил выступление медиакоманд в Кубке России
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Президент Медиалиги Николай Осипов прокомментировал итоги выступления медиакоманд в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России. В турнире принимали участие следующие медийные команды: 2DROTS, «Амкал», «БроукБойз».

«Когда любой рекорд повторяется, это уже хорошо. «Амкал» был в шаге от того, чтобы его побить и обыграть команду, которая когда-то была чемпионом России. Сезон медиакоманд в Кубке России считаю очень хорошим. На твёрдую четвёрку. Если бы «Амкалу» всё-таки удалось пройти «Аланию», было бы совсем замечательно», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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