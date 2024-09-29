«Крылья Советов» и «Химки» не выявили победителя в матче 10-го тура РПЛ

Завершился матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Химки». Игра проводилась на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 10 матчей. «Химки» заработали восемь очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.