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Крылья Советов — Химки, результат матча 29 сентября 2024, 10-й тур РПЛ

«Крылья Советов» и «Химки» не выявили победителя в матче 10-го тура РПЛ
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Завершился матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Химки». Игра проводилась на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Химки
Химки

На данный момент «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 10 матчей. «Химки» заработали восемь очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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