Главный тренер «Ливерпуля» Слот высказался о промежуточном первом месте команды в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал текущее турнирное положение команды в АПЛ.

«Думаю, все достаточно здраво оценивают ситуацию. У всех игроков так много опыта, что они понимают: шесть игр в сезоне не дают реалистичного представления о турнирной таблице.

Но все осознают, что если бы мы проиграли четыре или пять из первых шести матчей, наша жизнь была бы немного другой», — приводит слова Слота пресс-служба клуба.

После победы над «Вулверхэмптоном» со счётом 2:1 в матче 6-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 15 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. Следующую встречу «красные» проведут 5 октября с «Кристал Пэлас» в 14:30 мск.