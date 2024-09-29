Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ливерпуля» Слот высказался о промежуточном первом месте команды в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Слот высказался о промежуточном первом месте команды в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал текущее турнирное положение команды в АПЛ.

«Думаю, все достаточно здраво оценивают ситуацию. У всех игроков так много опыта, что они понимают: шесть игр в сезоне не дают реалистичного представления о турнирной таблице.

Но все осознают, что если бы мы проиграли четыре или пять из первых шести матчей, наша жизнь была бы немного другой», — приводит слова Слота пресс-служба клуба.

После победы над «Вулверхэмптоном» со счётом 2:1 в матче 6-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 15 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. Следующую встречу «красные» проведут 5 октября с «Кристал Пэлас» в 14:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Конате – 45+2'     1:1 Аит-Нури – 56'     1:2 Салах – 61'    
Материалы по теме
33-летний ван Дейк готов продлить контракт с «Ливерпулем» до 2027 года — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android