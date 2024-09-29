Главный тренер «Ливерпуля» Слот высказался о промежуточном первом месте команды в АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал текущее турнирное положение команды в АПЛ.
«Думаю, все достаточно здраво оценивают ситуацию. У всех игроков так много опыта, что они понимают: шесть игр в сезоне не дают реалистичного представления о турнирной таблице.
Но все осознают, что если бы мы проиграли четыре или пять из первых шести матчей, наша жизнь была бы немного другой», — приводит слова Слота пресс-служба клуба.
После победы над «Вулверхэмптоном» со счётом 2:1 в матче 6-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 15 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. Следующую встречу «красные» проведут 5 октября с «Кристал Пэлас» в 14:30 мск.
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Конате – 45+2' 1:1 Аит-Нури – 56' 1:2 Салах – 61'
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