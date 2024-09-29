«Астон Вилла» и «Ипсвич» сыграли вничью в матче 6-го тура АПЛ

Завершился матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ипсвич Таун» и «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Матч закончился ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.
На восьмой минуте счёт в игре открыл нападающий «Ипсвича» Лиам Делап. На 15-й минуте игрок гостей Морган Роджерс восстановил равновесие в счёте. На 32-й минуте форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс вывел свою команду вперёд. На 72-й минуте Лиам Делап оформил дубль и установил окончательный счёт во встрече — 2:2.
«Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Ипсвич» заработал четыре очка и располагается на 15-й строчке.
- 29 сентября 2024
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