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«Астон Вилла» и «Ипсвич» сыграли вничью в матче 6-го тура АПЛ

«Астон Вилла» и «Ипсвич» сыграли вничью в матче 6-го тура АПЛ
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Завершился матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ипсвич Таун» и «Астон Вилла». Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Матч закончился ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
2 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Делап – 8'     1:1 Роджерс – 15'     1:2 Уоткинс – 32'     2:2 Делап – 72'    

На восьмой минуте счёт в игре открыл нападающий «Ипсвича» Лиам Делап. На 15-й минуте игрок гостей Морган Роджерс восстановил равновесие в счёте. На 32-й минуте форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс вывел свою команду вперёд. На 72-й минуте Лиам Делап оформил дубль и установил окончательный счёт во встрече — 2:2.

«Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Ипсвич» заработал четыре очка и располагается на 15-й строчке.

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