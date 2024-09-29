Сергей Макаров назвал игроков «Спартака», которые не соответствуют уровню команды

Экс-игрок «Акрона» Сергей Макаров оценил текущий состав «Спартака».

«Я болельщик «Спартака». Нам надо менять Денисова, Хлусевича и искать кого-то более сильного на их позиции. Жозе в «Спартаке» — зачем? У «Спартака» в летнее трансферное окно единственное хорошее усиление — это Барко. Угальде адаптировался в атаке, и если раньше казалось, что это провальный трансфер, сейчас так не кажется», — приводит слова Макарова Metaratings.

«Спартак» уступил «Локомотиву» со счётом 1:3 в матче 10-го тура РПЛ. За красно-белых забил Эсекьель Барко, а за «Локомотив» отличились Илья Самошников (2) и Дмитрий Воробьёв. После 10 матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. Возглавляет рейтинг «Краснодар», в активе которого 24 очка после аналогичного количества матчей.