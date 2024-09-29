Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лион» вырвал победу у «Тулузы» на 90+5-й минуте в гостевом матче 6-го тура Лиги 1

«Лион» вырвал победу у «Тулузы» на 90+5-й минуте в гостевом матче 6-го тура Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Тулуза» и «Лион». Игра проходила на стадионе «Тулуза». В качестве главного арбитра встречи выступил Гаэль Ангула. «Лион» одержал волевую победу со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 2
Лион
Лион
1:0 Гбоу – 14'     1:1 Николайсен – 28'     1:2 Фофана – 90+5'    

На 14-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Тулузы» Янн Гбоу. На 28-й минуте игрок хозяев Расмус Николайсен отправил мяч в свои ворота. На 90+5-й минуте нападающий «Лиона» Малик Фофана вывел гостей вперёд и установил принёс своей команде победу со счётом 2:1.

После этой игры в активе «Лиона» стало семь очков. Команда поднялась на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. «Тулуза» с пятью очками находится на 15-м месте.

Материалы по теме
Видео
Фанаты «ПСЖ» скандировали имя Матвея Сафонова после победного матча в Лиге 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android