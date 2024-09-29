«Лион» вырвал победу у «Тулузы» на 90+5-й минуте в гостевом матче 6-го тура Лиги 1

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Тулуза» и «Лион». Игра проходила на стадионе «Тулуза». В качестве главного арбитра встречи выступил Гаэль Ангула. «Лион» одержал волевую победу со счётом 2:1.

На 14-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Тулузы» Янн Гбоу. На 28-й минуте игрок хозяев Расмус Николайсен отправил мяч в свои ворота. На 90+5-й минуте нападающий «Лиона» Малик Фофана вывел гостей вперёд и установил принёс своей команде победу со счётом 2:1.

После этой игры в активе «Лиона» стало семь очков. Команда поднялась на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. «Тулуза» с пятью очками находится на 15-м месте.