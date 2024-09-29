«Лион» вырвал победу у «Тулузы» на 90+5-й минуте в гостевом матче 6-го тура Лиги 1
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Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Тулуза» и «Лион». Игра проходила на стадионе «Тулуза». В качестве главного арбитра встречи выступил Гаэль Ангула. «Лион» одержал волевую победу со счётом 2:1.
Франция — Лига 1 . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 2
Лион
Лион
1:0 Гбоу – 14' 1:1 Николайсен – 28' 1:2 Фофана – 90+5'
На 14-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Тулузы» Янн Гбоу. На 28-й минуте игрок хозяев Расмус Николайсен отправил мяч в свои ворота. На 90+5-й минуте нападающий «Лиона» Малик Фофана вывел гостей вперёд и установил принёс своей команде победу со счётом 2:1.
После этой игры в активе «Лиона» стало семь очков. Команда поднялась на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. «Тулуза» с пятью очками находится на 15-м месте.
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