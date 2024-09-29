«Очень плохо». Аршавин оценил старт «Крыльев Советов» в этом сезоне РПЛ

Экс‑футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о «Крыльях Советов» на старте текущего сезона РПЛ.

«Крылья Советов» очень плохо начали нынешний чемпионат. Уверен, они сегодня обыграют «Химки». Для меня удивительно, что самарцы могут оказаться на седьмом месте в турнирной таблице, если одержат победу», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Химки». Игра проводится на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. На момент выхода новости счёт в игре 0:0.