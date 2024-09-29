«Динамо» Мх — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

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Сегодня, 29 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступит Сергей Чебан (Москва). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд:

«Динамо» Махачкала: Волк, Пальцев, Шумахов, Табидзе, Сундуков, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Гаджиев, Касинтура, Агаларов.

«Динамо» Москва: Лунёв, Маричал, Фернандес, Бальбуэна, Майсторович, Фомин, Кутицкий, Бителло, Гомес, Нгамалё, Тюкавин.

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за девять матчей. Московский клуб заработал 17 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.