«Рома» одержала волевую победу над «Венецией» в матче Серии А

Завершился матч 6-го тура Серии А, в котором встречались «Рома» и «Венеция». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Розарио Абиссо. «Рома» одержала победу со счётом 2:1.

На 44-й минуте счёт открыл нападающий «Венеции» Йоэль Похьянпало. На 75-й минуте забил полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте с передачи полузащитника Лоренцо Пеллегрини. На 83-й минуте отличился полузащитник «Ромы» Никколо Писилли, которому ассистировал Леандро Паредес.

После этой победы «Рома» набрала девять очков и занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. «Венеция» идёт 18-й с четырьмя очками.