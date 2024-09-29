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«Рома» одержала волевую победу над «Венецией» в матче Серии А

«Рома» одержала волевую победу над «Венецией» в матче Серии А
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Завершился матч 6-го тура Серии А, в котором встречались «Рома» и «Венеция». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Розарио Абиссо. «Рома» одержала победу со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 1
Венеция
Венеция
0:1 Похьянпало – 44'     1:1 Кристанте – 75'     2:1 Писилли – 83'    

На 44-й минуте счёт открыл нападающий «Венеции» Йоэль Похьянпало. На 75-й минуте забил полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте с передачи полузащитника Лоренцо Пеллегрини. На 83-й минуте отличился полузащитник «Ромы» Никколо Писилли, которому ассистировал Леандро Паредес.

После этой победы «Рома» набрала девять очков и занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. «Венеция» идёт 18-й с четырьмя очками.

Турнирная таблица Серии А
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