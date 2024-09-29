«Ливерпуль» определился с заменой Тренту, если тот уйдёт в «Реал» следующим летом

«Ливерпуль» следит за защитником «Севильи» Хуанлу Санчесом и рассматривает его в качестве замены Тренту Александер-Арнольду в случае, если последний уйдёт в мадридский «Реал» следующим летом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в гонке за игрока участвуют несколько клубов АПЛ, среди которых есть «Вест Хэм» и «Арсенал». Сообщается, что «Севилья» готова рассмотреть предложения в районе € 25 млн.

Санчес в текущем сезоне сыграл пять матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.