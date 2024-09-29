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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: лондонцы открыли счёт на третьей минуте матча

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: лондонцы открыли счёт на третьей минуте матча
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В эти минуты проходит матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу лондонцев.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2-й тайм
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3'     0:2 Кулушевски – 47'     0:3 Соланке – 77'    
Удаления: Фернандеш – 42' / нет

Бреннан Джонсон на третьей минуте вывел свою команду вперёд.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после пяти матчей. «Тоттенхэм» располагается на 10-й строчке, также имея в своём активе семь очков.

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