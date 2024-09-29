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Агент Талаев — о травме Голенкова: думаю, серьёзного ничего нет

Агент Талаев — о травме Голенкова: думаю, серьёзного ничего нет
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Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, прокомментировал состояние игрока после травмы, полученной в матче 10-го тура РПЛ с «Акроном», и рассказал, когда ожидаются более точные данные о его здоровье. Гости из Тольятти одержали победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

«Думаю, серьёзного ничего нет. Сегодня должна быть МРТ, но пока Егор мне не звонил. Наверное, завтра-послезавтра будет более точная информация. Какие-то игры он всё равно пропустит», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России Егор Голенков сыграл в 14 матчах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до конца 2026 года.

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