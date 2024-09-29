Агент Талаев — о травме Голенкова: думаю, серьёзного ничего нет

Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, прокомментировал состояние игрока после травмы, полученной в матче 10-го тура РПЛ с «Акроном», и рассказал, когда ожидаются более точные данные о его здоровье. Гости из Тольятти одержали победу со счётом 2:0.

«Думаю, серьёзного ничего нет. Сегодня должна быть МРТ, но пока Егор мне не звонил. Наверное, завтра-послезавтра будет более точная информация. Какие-то игры он всё равно пропустит», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России Егор Голенков сыграл в 14 матчах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до конца 2026 года.