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«Торпедо» и «Сочи» сыграли вничью в матче 12-го тура Первой лиги со счётом 2:2

«Торпедо» и «Сочи» сыграли вничью в матче 12-го тура Первой лиги со счётом 2:2
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Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Юрий Карпов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 45+1'     1:1 Горбунов – 83'     2:1 Максимов – 88'     2:2 Мелёшин – 90'    

В составе сочинцев забили Мартин Крамарич и Павел Мелёшин. У москвичей отличились Игорь Горбунов и Максим Максимов.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 22 очка за 12 матчей. «Сочи» заработал 17 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 24 очка за 12 игр.

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