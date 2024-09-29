«Торпедо» и «Сочи» сыграли вничью в матче 12-го тура Первой лиги со счётом 2:2

Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Юрий Карпов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.

В составе сочинцев забили Мартин Крамарич и Павел Мелёшин. У москвичей отличились Игорь Горбунов и Максим Максимов.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 22 очка за 12 матчей. «Сочи» заработал 17 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 24 очка за 12 игр.