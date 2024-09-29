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Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Уфу» в 12-м туре Первой лиги

Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Уфу» в 12-м туре Первой лиги
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Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Арсенал» из Тулы и «Уфа». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов из Воронежа. Итоговый результат — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 0
Уфа
Уфа

Команды не смогли забить друг другу голов. В матче было показано три жёлтые карточки.

После этой встречи «Арсенал» набрал 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» идёт 17-й с 10 очками. Следующий матч тульский «Арсенал» проведёт 5 октября с «Родиной». Встреча начнётся в 20:00 мск. В свою очередь «Уфа» дома сыграет со «СКА-Хабаровск». Матч пройдёт 5 октября в 12:00 мск.

Турнирная таблица Первой лиги
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