Дмитрий Сычёв предположил, как Соболеву завоевать симпатии болельщиков «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился своим мнением о перспективах Александра Соболева в «Зените» и высказался о том, как форвард может изменить отношение болельщиков клуба к себе.

«Самое главное, что эта эпопея завершилась, и Соболев снова играет. Александр — сильный форвард. Я уверен, он проявит себя в «Зените». Характер у Соболева есть, он со всеми трудностями справится. Каждый человек — хозяин своих слов.

Александр познаёт сейчас то, что он сам сказал. Только голами и отношением к делу он сможет изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе. Если будет забивать мячи, отдавать передачи, выкладываться на поле, тогда фанаты «Зенита» всё простят и примут его», — приводит слова Сычёва Metaratings.

Напомним, 26 сентября глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» получил штраф в размере 30 тыс. рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Соболева. Поклонники сине-бело-голубых оскорбляли нападающего во время матча Фонбет Кубка России с «Рубином» (2:0).