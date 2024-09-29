Каррагер оценил перспективы «Тоттенхэма» в текущем сезоне АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сообщил, что не считает «Тоттенхэм» претендентом на чемпионство в АПЛ в этом сезоне.

«Под руководством Постекоглу «шпоры» приятны на вид, но непоследовательны, они далеки от того, чтобы претендовать на титул, а их лучший шанс на успешный сезон — выиграть кубок», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

«Тоттенхэм» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в своём активе семь очков. В эти минуты команда играет в матче 6-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». На момент написания новости счёт в игре — 1:0 в пользу «шпор». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.