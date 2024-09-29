«КАМАЗ» разгромил «Шинник» в матче 12-го тура Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и ярославский «Шинник». Игра прошла на стадионе «КАМАЗ» В качестве главного арбитра выступил Алексей Лапатухин (Москва). «КАМАЗ» одержал победу со счётом 3:0.
На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «КАМАЗа» Давид Хубаев, забив с пенальти. Затем защитник Никита Мельников увеличил преимущество хозяев, забив гол на 25-й минуте. На 90+3-й минуте Руслан Апеков довёл счёт до разгромного — 3:0.
«КАМАЗ» после этой победы набрал 14 очков за 12 матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Шинник» после аналогичного количества игр заработал 11 очков и располагается на 15-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 24 очка.
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