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«КАМАЗ» разгромил «Шинник» в матче 12-го тура Первой лиги

«КАМАЗ» разгромил «Шинник» в матче 12-го тура Первой лиги
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Завершился матч 12-го тура Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и ярославский «Шинник». Игра прошла на стадионе «КАМАЗ» В качестве главного арбитра выступил Алексей Лапатухин (Москва). «КАМАЗ» одержал победу со счётом 3:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
3 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Хубаев – 12'     2:0 Мельников – 25'     3:0 Апеков – 90+3'    

На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «КАМАЗа» Давид Хубаев, забив с пенальти. Затем защитник Никита Мельников увеличил преимущество хозяев, забив гол на 25-й минуте. На 90+3-й минуте Руслан Апеков довёл счёт до разгромного — 3:0.

«КАМАЗ» после этой победы набрал 14 очков за 12 матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Шинник» после аналогичного количества игр заработал 11 очков и располагается на 15-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 24 очка.

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