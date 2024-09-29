Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» вырвала ничью в концовке матча 8-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» Бильбао

«Севилья» вырвала ничью в концовке матча 8-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» Бильбао
Комментарии

Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Севилья». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Игра началась в 17:15 мск. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Хаурехисар – 36'     1:1 Падилья – 90+3'    
Удаления: Ахирресабала – 82' / нет

На 36-й минуте команда из Бильбао открыла счёт в матче. Этому поспособствовал Микель Хаурехисар. В компенсированное время вратарь хозяев Алекс Падилья срезал мяч в свои ворота.

«Атлетик» Бильбао набрал 14 очков за восемь матчей в чемпионате Испании и идёт шестым. «Севилья» заработала девять очков за аналогичное количество игр. Она пребывает на 13-й строчке в таблице.

Турнирная таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android