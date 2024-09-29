«Севилья» вырвала ничью в концовке матча 8-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» Бильбао
Поделиться
Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Севилья». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Игра началась в 17:15 мск. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Хаурехисар – 36' 1:1 Падилья – 90+3'
Удаления: Ахирресабала – 82' / нет
На 36-й минуте команда из Бильбао открыла счёт в матче. Этому поспособствовал Микель Хаурехисар. В компенсированное время вратарь хозяев Алекс Падилья срезал мяч в свои ворота.
«Атлетик» Бильбао набрал 14 очков за восемь матчей в чемпионате Испании и идёт шестым. «Севилья» заработала девять очков за аналогичное количество игр. Она пребывает на 13-й строчке в таблице.
Комментарии
- 29 сентября 2024
-
20:07
-
19:58
-
19:54
-
19:51
-
19:43
-
19:42
-
19:26
-
19:22
-
19:19
-
19:14
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:55
-
18:36
-
18:36
-
18:35
-
18:24
-
18:02
-
17:59
-
17:58
-
17:55
-
17:51
-
17:51
-
17:45
-
17:39
-
17:27
-
17:26
-
17:18
-
17:15
-
17:08
-
17:02
-
17:01