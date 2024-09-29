«Севилья» вырвала ничью в концовке матча 8-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» Бильбао

Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Севилья». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Игра началась в 17:15 мск. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 36-й минуте команда из Бильбао открыла счёт в матче. Этому поспособствовал Микель Хаурехисар. В компенсированное время вратарь хозяев Алекс Падилья срезал мяч в свои ворота.

«Атлетик» Бильбао набрал 14 очков за восемь матчей в чемпионате Испании и идёт шестым. «Севилья» заработала девять очков за аналогичное количество игр. Она пребывает на 13-й строчке в таблице.