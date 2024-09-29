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Тренер «Крыльев» Осинькин ответил, как команда реагирует на слухи об отставке

Тренер «Крыльев» Осинькин ответил, как команда реагирует на слухи об отставке
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 10-го тура РПЛ с «Химками» (0:0) высказался о слухах о своей отставке. Ранее появилась информация, что Осинькин покинет свой пост, а вместо него назначат Сергея Игнашевича.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Химки
Химки

«Вбросы без конца поступают в прессу. Понятно, что есть адреса, откуда они постоянно уходят. Наверное, нет дыма без огня. Не могу сказать, что игру с «Химками» мы проводили как-то равнодушно. Ребята тоже всё это считают. Они сделали всё, что могли. Я благодарен им», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 10 матчей.

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