Тренер «Крыльев» Осинькин ответил, как команда реагирует на слухи об отставке

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 10-го тура РПЛ с «Химками» (0:0) высказался о слухах о своей отставке. Ранее появилась информация, что Осинькин покинет свой пост, а вместо него назначат Сергея Игнашевича.

«Вбросы без конца поступают в прессу. Понятно, что есть адреса, откуда они постоянно уходят. Наверное, нет дыма без огня. Не могу сказать, что игру с «Химками» мы проводили как-то равнодушно. Ребята тоже всё это считают. Они сделали всё, что могли. Я благодарен им», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 10 матчей.