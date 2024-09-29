«Динамо» Мх — «Динамо» Москва: Нгамалё открыл счёт в матче

В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Игра идёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступает Сергей Чебан (Москва). Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в матче — 0:1.

На 20-й минуте ударом боковыми ножницами забил игрок московского «Динамо» Муми Нгамалё.

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за девять матчей. Московский клуб заработал 17 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.