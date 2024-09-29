«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: лондонцы удвоили преимущество в начале второго тайма

В эти минуты проходит матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу лондонцев.

На 47-й минуте Деян Кулушевски удвоил преимущество гостей.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после пяти матчей. «Тоттенхэм» располагается на 10-й строчке, также имея в своём активе семь очков.