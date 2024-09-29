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Жена главы селекции «Краснодара»: вдруг кто-то пропустил, сколько мы засадили «Зениту»

Наталья Бузникина, супруга руководителя селекционной службы «Краснодара» Максима Бузникина, поиздевалась над «Зенитом» после матча 10-го тура РПЛ. Встреча прошла 28 сентября в Краснодаре. Она закончилась со счётом 2:0 в пользу южан.

«Вдруг кто-то пропустил, сколько мы засадили «Зениту», — написала Бузникина на своей странице в социальной сети после победы «Краснодара», выложив фотографию, где показывает два пальца.

Фото: Соцсети Натальи Бузникиной

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.