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Жена главы селекции «Краснодара»: вдруг кто-то пропустил, сколько мы засадили «Зениту»

Жена главы селекции «Краснодара»: вдруг кто-то пропустил, сколько мы засадили «Зениту»
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Наталья Бузникина, супруга руководителя селекционной службы «Краснодара» Максима Бузникина, поиздевалась над «Зенитом» после матча 10-го тура РПЛ. Встреча прошла 28 сентября в Краснодаре. Она закончилась со счётом 2:0 в пользу южан.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Вдруг кто-то пропустил, сколько мы засадили «Зениту», — написала Бузникина на своей странице в социальной сети после победы «Краснодара», выложив фотографию, где показывает два пальца.

Фото: Соцсети Натальи Бузникиной

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 10 игр. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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