«Черноморец» уверенно обыграл «Сокол» в матче 12-го тура Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Первой лиги, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и саратовский «Сокол». Игра прошла на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. В качестве главного арбитра выступил Анатолий Жабченко (Краснодар). «Черноморец» одержал разгромную победу со счётом 3:0.
На 40-й минуте счёт в матче открыл защитник «Черноморца» Даниил Гурченко. На 56-й минуте нападающий хозяев Вячеслав Кротов увеличил отрыв. Окончательный счёт в матче установил защитник Магомед Мусалов, забив на 90+4-й минуте.
После этой встречи «Черноморец» набрал 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» идёт 11-й с 15 очками. Следующий матч команда из Новороссийска проведёт 6 октября с «Аланией». «Сокол» дома сыграет с «Ротором».
- 29 сентября 2024
-
20:07
-
19:58
-
19:54
-
19:51
-
19:43
-
19:42
-
19:26
-
19:22
-
19:19
-
19:14
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:55
-
18:36
-
18:36
-
18:35
-
18:24
-
18:02
-
17:59
-
17:58
-
17:55
-
17:51
-
17:51
-
17:45
-
17:39
-
17:27
-
17:26
-
17:18
-
17:15
-
17:08
-
17:02
-
17:01