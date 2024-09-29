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«Черноморец» уверенно обыграл «Сокол» в матче 12-го тура Первой лиги

«Черноморец» уверенно обыграл «Сокол» в матче 12-го тура Первой лиги
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Завершился матч 12-го тура Первой лиги, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и саратовский «Сокол». Игра прошла на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. В качестве главного арбитра выступил Анатолий Жабченко (Краснодар). «Черноморец» одержал разгромную победу со счётом 3:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
3 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Гурченко – 40'     2:0 Кротов – 56'     3:0 Мусалов – 90+4'    

На 40-й минуте счёт в матче открыл защитник «Черноморца» Даниил Гурченко. На 56-й минуте нападающий хозяев Вячеслав Кротов увеличил отрыв. Окончательный счёт в матче установил защитник Магомед Мусалов, забив на 90+4-й минуте.

После этой встречи «Черноморец» набрал 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» идёт 11-й с 15 очками. Следующий матч команда из Новороссийска проведёт 6 октября с «Аланией». «Сокол» дома сыграет с «Ротором».

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