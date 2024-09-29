«Черноморец» уверенно обыграл «Сокол» в матче 12-го тура Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Первой лиги, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и саратовский «Сокол». Игра прошла на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. В качестве главного арбитра выступил Анатолий Жабченко (Краснодар). «Черноморец» одержал разгромную победу со счётом 3:0.

На 40-й минуте счёт в матче открыл защитник «Черноморца» Даниил Гурченко. На 56-й минуте нападающий хозяев Вячеслав Кротов увеличил отрыв. Окончательный счёт в матче установил защитник Магомед Мусалов, забив на 90+4-й минуте.

После этой встречи «Черноморец» набрал 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» идёт 11-й с 15 очками. Следующий матч команда из Новороссийска проведёт 6 октября с «Аланией». «Сокол» дома сыграет с «Ротором».