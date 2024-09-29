«Абсолютный позор». Невилл — об игре «Ман Юнайтед» в первом тайме матча с «Тоттенхэмом»

Бывший английский футболист Гари Невилл раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в первом тайме матча6-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу лондонцев.

«Честно говоря, они были абсолютным позором. Это одно из худших выступлений, которые я видел за время работы Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», и это о чём-то говорит», — приводит слова Невилла Mirror.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после пяти матчей. «Тоттенхэм» располагается на 10-й строчке, также имея в своём активе семь очков.