«Абсолютный позор». Невилл — об игре «Ман Юнайтед» в первом тайме матча с «Тоттенхэмом»
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Бывший английский футболист Гари Невилл раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в первом тайме матча6-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу лондонцев.
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2-й тайм
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3' 0:2 Кулушевски – 47' 0:3 Соланке – 77'
Удаления: Фернандеш – 42' / нет
«Честно говоря, они были абсолютным позором. Это одно из худших выступлений, которые я видел за время работы Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», и это о чём-то говорит», — приводит слова Невилла Mirror.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после пяти матчей. «Тоттенхэм» располагается на 10-й строчке, также имея в своём активе семь очков.
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