«Нефтехимик» дома обыграл «Родину» в матче 12-го тура Первой лиги

Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» и «Родина». Игра прошла на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречи выступил Ярослав Хромей. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:00 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 56-й минуте хозяева усилиями Султана Джамилова открыли счёт в матче. На 83-й минуте Максим Шоркин удвоил преимущество своей команды. В составе москвичей в компенсированное отличился Дмитрий Шадринцев.

Таким образом, «Нефтехимик» заработал 16 очков. Он занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» с 17-ю очками пребывает на восьмом месте.