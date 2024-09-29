«Нефтехимик» дома обыграл «Родину» в матче 12-го тура Первой лиги
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Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» и «Родина». Игра прошла на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречи выступил Ярослав Хромей. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:00 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Родина
Москва
1:0 Джамилов – 56' 2:0 Шоркин – 83' 2:1 Шадринцев – 90+4'
На 56-й минуте хозяева усилиями Султана Джамилова открыли счёт в матче. На 83-й минуте Максим Шоркин удвоил преимущество своей команды. В составе москвичей в компенсированное отличился Дмитрий Шадринцев.
Таким образом, «Нефтехимик» заработал 16 очков. Он занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» с 17-ю очками пребывает на восьмом месте.
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