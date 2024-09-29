Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 29 сентября, в 12-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошли восемь матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 29 сентября:

«Енисей» — «Урал» — 3:0;

«СКА-Хабаровск» — «Тюмень» — 2:1;

«Арсенал» Тула — «Уфа» — 0:0;

«Торпедо» Москва — «Сочи» — 2:2;

«КАМАЗ» — «Шинник» — 3:0;

«Нефтехимик» — «Родина» — 2:1;

«Чайка» — «Балтика» — 0:1;

«Черноморец» — «Сокол» — 3:0.

После матчей 29 сентября первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», заработавший 24 очка в 12 играх. На второй строчке расположилось московское «Торпедо», набравшее 22 очка после 12 встреч турнира. Замыкает тройку лидеров «Урал», который заработал 21 очко в 12 матчах.

На текущий момент последнее, 18-е место в Первой лиге занимает «Тюмень», заработавшая пять очков после 12 туров.