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Игрок «Крыльев» Костанца объяснил, чего не хватило для победы в матче с «Химками»

Игрок «Крыльев» Костанца объяснил, чего не хватило для победы в матче с «Химками»
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Бразильский футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал ничейный результат в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Встреча прошла сегодня в Самаре. Она закончилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Химки
Химки

«Мы не забили. Вот, что случилось сегодня. Думаю, мы провели хороший матч. Старались что-то создать, контролировали мяч. Возможно, последний пас и удары были не самыми лучшими», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 10 матчей. «Химки» заработали восемь очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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