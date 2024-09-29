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«Балтика» одержала гостевую победу над «Чайкой» в матче Первой лиги

«Балтика» одержала гостевую победу над «Чайкой» в матче Первой лиги
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Завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского
и калининградская «Балтика». Игра проходила на Стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов из Москвы. «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Лисакович – 62'    

Единственный гол в матче забил нападающий «Балтики» Виталий Лисакович, реализовав пенальти на 62-й минуте.

После этой встречи «Балтика» набрала 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Чайка» идёт седьмой с 17 очками. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал», который набрал 24 очка.

Турнирная таблица Первой лиги
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