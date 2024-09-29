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Футболист «Ахмата» Милош Шатара рассказал, что изменилось в команде при Ташуеве

Футболист «Ахмата» Милош Шатара рассказал, что изменилось в команде при Ташуеве
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Защитник «Ахмата» Милош Шатара рассказал об изменениях в стиле игры команды под руководством нового главного тренера Сергея Ташуева.

«При Ташуеве мы больше играем в атаку, но не всё получается. Новый тренер нормальный, так как мы с ним раньше работали в солигорском «Шахтёре», — сказал Шатара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Сергей Ташуев был объявлен главным тренером «Ахмата» 3 сентября. Ранее Ташуев уже тренировал грозненскую команду с 2022 по 2023 год.

До Ташуева пост главного наставника «Ахмата» занимал 47-летний российский специалист Магомед Адиев, который тренировал грозненскую команду с 5 апреля 2024 года. Под руководством Адиева «Ахмат» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.

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