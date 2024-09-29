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Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм, результат матча 29 сентября 2024, счёт 0:3, 6-й тур АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве разгромно проиграл «Тоттенхэму» в матче 6-го тура АПЛ
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Завершился матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу лондонцев.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3'     0:2 Кулушевски – 47'     0:3 Соланке – 77'    
Удаления: Фернандеш – 42' / нет

В составе гостей отличились Бреннан Джонсон, Деян Кулушевски и Доминик Соланке. Отметим, что у хозяев на 42-й минуте прямую красную карточку получил Бруну Фернандеш.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после шести матчей. «Тоттенхэм» располагается на восьмой строчке, имея в своём активе 10 очков.

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