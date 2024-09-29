Игрок «Крыльев» Олейников — о возможной отставке Осинькина: мы всегда играем за тренера

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников отреагировал на информацию по поводу возможной отставки главного тренера команды Игоря Осинькина. Ранее сообщалось о возможном уходе Осинькина с поста тренера и приходе на его место Сергея Игнашевича.

— Читали новости про возможную отставку Осинькина?

— Нет, мы продолжаем работать, как и работали. В целом мы всегда играем за тренера, за команду, за город и болельщиков, — приводит слова Олейникова Metaratings.

«Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России. Самарский клуб после девяти туров РПЛ занимает 10-е место в таблице.