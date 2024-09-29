Сегодня, 29 сентября, в 6-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей АПЛ 29 сентября:

«Ипсвич Таун» — «Астон Вилла» — 2:2;

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:3.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 15 очков за шесть матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 14 очков. Замыкает тройку лидеров лондонский «Арсенал», у которого также 14 очков. В зоне вылета располагаются «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас».