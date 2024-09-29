Давид Сильва раскрыл подробности своего перехода в «Манчестер Сити» из «Валенсии»

Бывший футболист сборной Испании и «Манчестер Сити» Давид Сильва рассказал о подробностях своего перехода в стан «горожан» из «Валенсии» в 2010 году.

«Роберто Манчини звонил мне каждую неделю с декабря. Он продемонстрировал мне уверенность, и я понял это. Нужно идти туда, где тебя хотят. Я сказал «Валенсии», чтобы она уделила приоритетное внимание предложению «Манчестер Сити». И был прав. Я провёл там 10 очень хороших лет. Мне радостно видеть, где сейчас находится этот клуб, потому что я был частью этого роста», — приводит слова Сильвы AS.

Испанский полузащитник выступал в составе «Манчестер Сити» с 2010 по 2020 год. За этот период он принял участие в 436 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 131 результативной передачей.