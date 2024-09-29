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Главный тренер «Сочи» Морено — о ничьей с «Торпедо»: мы рассчитывали на гораздо большее

Главный тренер «Сочи» Морено — о ничьей с «Торпедо»: мы рассчитывали на гораздо большее
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился впечатлениями от ничейного результата в матче 12-го тура Первой лиги с московским «Торпедо». Итоговый счёт — 2:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 45+1'     1:1 Горбунов – 83'     2:1 Максимов – 88'     2:2 Мелёшин – 90'    

«Ничья — это, конечно, не то, на что мы рассчитывали, мы рассчитывали на гораздо большее. Бо́льшую часть времени нам удавалось контролировать ход игры. Мы вышли вперёд, забили первыми и могли забивать второй, в частности, у нас был хороший момент, когда выбегали Крамарич и Заика, но — к сожалению. Если бы мы забили тогда, то у нас было бы большее преимущество, и, скорее всего, нам бы удалось довести матч до победы.

На последних минутах игра стала более открытой, отсюда мы и пропустили голы, но, к счастью, нам удалось отыграться в конце. Я считаю, что поражения мы сегодня точно не заслуживали. Теперь нам остаётся только продолжать работать и набирать очки. Нам нужно выигрывать в каждом матче, чтобы быть в верхней части турнирной таблицы», — приводит слова Морено пресс-служба «Сочи».

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