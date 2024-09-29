Главный тренер «Сочи» Морено — о ничьей с «Торпедо»: мы рассчитывали на гораздо большее

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился впечатлениями от ничейного результата в матче 12-го тура Первой лиги с московским «Торпедо». Итоговый счёт — 2:2.

«Ничья — это, конечно, не то, на что мы рассчитывали, мы рассчитывали на гораздо большее. Бо́льшую часть времени нам удавалось контролировать ход игры. Мы вышли вперёд, забили первыми и могли забивать второй, в частности, у нас был хороший момент, когда выбегали Крамарич и Заика, но — к сожалению. Если бы мы забили тогда, то у нас было бы большее преимущество, и, скорее всего, нам бы удалось довести матч до победы.

На последних минутах игра стала более открытой, отсюда мы и пропустили голы, но, к счастью, нам удалось отыграться в конце. Я считаю, что поражения мы сегодня точно не заслуживали. Теперь нам остаётся только продолжать работать и набирать очки. Нам нужно выигрывать в каждом матче, чтобы быть в верхней части турнирной таблицы», — приводит слова Морено пресс-служба «Сочи».