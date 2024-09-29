«Команда то выигрывает, то проигрывает». Ещенко — о «Ростове» в текущем сезоне РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил состояние «Ростова» в текущем сезоне РПЛ.

«Команда то выигрывает, то проигрывает. У клуба небольшие финансы, поэтому они берут много молодых. Сейчас нет Лиги чемпионов, поэтому бодаться за тройку призёров и рассчитывать на деньги с попадания в ЛЧ нет смысла», — приводит слова Ещенко Metaratings.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. В игре 10-го тура РПЛ «Ростов» на своём поле уступил «Акрону» со счётом 0:2. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет «Краснодар», который набрал 24 очка после 10 встреч.