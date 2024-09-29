Бруну Фернандеш получил первую прямую красную карточку в карьере

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был удалён с поля в конце первого тайма матча 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:3).

На 41-й минуте португалец в попытке помешать полузащитнику «шпор» Джеймсу Мэддисону, падая, ударил соперника в голень. Судя по всему, игрок хозяев поскользнулся. Однако он был наказан прямой красной карточкой, которая стала для него дебютной в профессиональной карьере.

Ранее Бруну лишь дважды получал красную карточку за карьеру после двух горчичников в одном матче.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после шести матчей. «Тоттенхэм» располагается на восьмой строчке, имея в своём активе 10 очков.