Бруну Фернандеш получил первую прямую красную карточку в карьере
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был удалён с поля в конце первого тайма матча 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:3).
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3' 0:2 Кулушевски – 47' 0:3 Соланке – 77'
Удаления: Фернандеш – 42' / нет
На 41-й минуте португалец в попытке помешать полузащитнику «шпор» Джеймсу Мэддисону, падая, ударил соперника в голень. Судя по всему, игрок хозяев поскользнулся. Однако он был наказан прямой красной карточкой, которая стала для него дебютной в профессиональной карьере.
Ранее Бруну лишь дважды получал красную карточку за карьеру после двух горчичников в одном матче.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после шести матчей. «Тоттенхэм» располагается на восьмой строчке, имея в своём активе 10 очков.
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