Московское «Динамо» обыграло «Динамо» Махачкала в гостевом матче 10-го тура РПЛ

Завершился матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Сергей Чебан (Москва). Московское «Динамо» одержало победу со счётом 1:0.

На 20-й минуте ударом боковыми «ножницами» забил игрок московского «Динамо» Муми Нгамалё.

После этого матча московское «Динамо» набрало 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.