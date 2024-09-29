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Динамо Махачкала — Динамо Москва, результат матча 10-го тура РПЛ, счёт — 0:1, 29 сентября 2024 года

Московское «Динамо» обыграло «Динамо» Махачкала в гостевом матче 10-го тура РПЛ
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Завершился матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Сергей Чебан (Москва). Московское «Динамо» одержало победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'    

На 20-й минуте ударом боковыми «ножницами» забил игрок московского «Динамо» Муми Нгамалё.

После этого матча московское «Динамо» набрало 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

Турнирная таблица РПЛ
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