Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арис» без Кокорина сыграл вничью с «Пафосом» в матче 5-го тура чемпионата Кипра

«Арис» без Кокорина сыграл вничью с «Пафосом» в матче 5-го тура чемпионата Кипра
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура высшего дивизиона Кипра, в котором встречались «Арис» и «Пафос». Команды играли на стадионе «Стелиос Кириякидес» в Пафосе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константиносом Фелласом. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Кипр — Первый дивизион . 5-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пафос
Пафос
Окончен
1 : 1
Арис
Лимасол
0:1 Гомис – 7'     1:1 Гольдар – 11'    

На седьмой минуте счёт открыл полузащитник «Ариса» Янник Гомис. На 11-й минуте счёт сравнял защитник «Пафоса» Давид Гольдар.

После пяти матчей «Арис» располагается на третьей строчке чемпионата Кипра, набрав 11 очков. «Пафос» занимает первое место, заработав 13 очков после аналогичного количества игр. В следующем туре «Арис» проведёт встречу с «Омонией 29М» (6 октября), а «Пафос» — с «Петрокубом» (3 октября).

Напомним, Александр Кокорин пропустил несколько игр из-за травмы задней мышцы бедра, полученной в матче чемпионате Кипра с «Омонией 29М» (1:0).

Материалы по теме
В «Арисе» рассказали о восстановлении Кокорина после травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android