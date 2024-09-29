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«Арис» без Кокорина сыграл вничью с «Пафосом» в матче 5-го тура чемпионата Кипра

Завершился матч 5-го тура высшего дивизиона Кипра, в котором встречались «Арис» и «Пафос». Команды играли на стадионе «Стелиос Кириякидес» в Пафосе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константиносом Фелласом. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На седьмой минуте счёт открыл полузащитник «Ариса» Янник Гомис. На 11-й минуте счёт сравнял защитник «Пафоса» Давид Гольдар.

После пяти матчей «Арис» располагается на третьей строчке чемпионата Кипра, набрав 11 очков. «Пафос» занимает первое место, заработав 13 очков после аналогичного количества игр. В следующем туре «Арис» проведёт встречу с «Омонией 29М» (6 октября), а «Пафос» — с «Петрокубом» (3 октября).

Напомним, Александр Кокорин пропустил несколько игр из-за травмы задней мышцы бедра, полученной в матче чемпионате Кипра с «Омонией 29М» (1:0).