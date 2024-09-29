«Атлетико» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 8-го тура Ла Лиги

Сегодня, 29 сентября, состоится матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды будут играть на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды назвали стартовые составы.

«Атлетико»: Облак, Молина, Хименес, Ле Норман, Мандава, Льоренте, Де Пауль, Галлахер, Гризманн, Сёрлот, Альварес.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Модрич, Тчуамени, Модрич, Беллингем, Винисиус, Родриго.

На данный момент мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков за семь матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по футболу. «Атлетико» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, заработав 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу Примеры каталонская «Барселона», заработавшая 21 очко за восемь игр.