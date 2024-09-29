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Результаты матчей РПЛ 29 сентября

Результаты матчей РПЛ 29 сентября
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Сегодня, 29 сентября, в 10-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей РПЛ 29 сентября:

«Крылья Советов» — «Химки» — 0:0;
«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва — 0:1.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23). Последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Ахмат», набравший шесть очков после 10 матчей.

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