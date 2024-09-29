Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты 10-го тура и турнирная таблица

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Сегодня, 29 сентября, завершился 10-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

27 сентября, пятница:

«Оренбург» — «Пари Нижний Новгород» — 1:2;

«Факел» — «Рубин» — 0:0.

28 сентября, суббота:

ЦСКА — «Ахмат» — 3:0;

«Локомотив» — «Спартак» — 3:1;

«Краснодар» — «Зенит» — 2:0;

«Ростов» — «Акрон» — 0:2.

29 сентября, воскресенье:

«Крылья Советов» — «Химки» — 0:0;

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва — 0:1.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).