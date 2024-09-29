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«Это была выдающаяся игра». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о разгроме «Ман Юнайтед»

«Это была выдающаяся игра». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о разгроме «Ман Юнайтед»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу в матче 6-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3'     0:2 Кулушевски – 47'     0:3 Соланке – 77'    
Удаления: Фернандеш – 42' / нет

«Я считаю, что это была выдающаяся игра. Мы хорошо начали игру, забили отличный гол и, вероятно, должны были забить два или три. Затем соперник оказался под давлением, и они получили красную карточку. После этого я подумал, что мы хорошо контролировали игру. Все ребята приложили просто выдающиеся усилия.

Это наша четвертая победа подряд, и мы добивались её разными способами, но всегда оставались верны своим принципам и тому, как мы хотим играть в футбол», — приводит слова Постекоглу BBC.

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