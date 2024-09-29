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Результаты матчей чемпионата Германии 29 сентября

Результаты матчей чемпионата Германии 29 сентября
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Сегодня, 29 сентября, в 5-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игры.

Результаты матчей чемпионата Германии 29 сентября:

«Хольштайн» — «Айнтрахт» Ф — 2:4;
«Хоффенхайм» — «Вердер» — 3:4.

Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария». Команда набрала 13 очков за пять матчей. На второй строчке располагается франкфуртский «Айнтрахт», заработав 12 очков за пять игр. Замыкает тройку лидеров «РБ Лецйпциг», у которого 11 очков после пяти матчей. В зоне вылета располагаются «Бохум» (1) и «Хольштайн» (1).

Турнирная таблица Бундеслиги
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